“Hay que repensar la economía con rostro humano para el escenario pospandemia”: monseñor Lugones

– L: La pandemia además de una tragedia puede ser una oportunidad, esa oportunidad en la cual “nadie se salva solo”, donde el desafío colectivo justamente puede ser esa conversión humanista y ecológica, donde podamos afianzar caminos de construir una sociedad más igualitaria. Se requiere para ello de una sensibilidad social y un sentido de fraternidad y solidaridad, que implica no solo inclusión sino también integración, sin los cuales no es posible el humanismo ni el cuidado de la casa común.

