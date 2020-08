En otro tramo de la entrevista García admitió que “hay un montón de gente que no puede cumplir con el aislamiento, y no por eso son irresponsables. Hay otras personas que podrían cumplirlo, pero que lo rompen de manera irresponsable, como en las marchas”.

En declaraciones al programa Asuntos Pendientes de FM 97 Une, Garcia sostuvo que “el contagio en el interior está vinculado a las actividades comerciales que no se pueden interrumpir. En este contexto, hoy no podemos pensar en la flexibilización de actividades”.

