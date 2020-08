“Hay una oleada de toma de tierras y se va a profundizar”: Juan Grabois, sobre los barrios vulnerables

En el día de ayer, lunes 10 de agosto, el dirigente fue parte de la presentación de un anteproyecto que plantea destinar $750.000 millones anuales para crear 4.000.000 de puestos laborales. Sin criticar al presidente, expuso: “Tenemos más de 7o mil viviendas sociales que no están terminadas. Hay un nivel de desidia que no es culpa de Alberto ni de nadie. Es un problema de cultura política“.

“Los pibes de los barrios se quieren ir a la mierda. No quieren vivir más así, con la contaminación y el hacinamiento. ¿Por qué no podemos repoblar el territorio, que fue arrasado por el patrón del agronegocio?”, sostuvo.

