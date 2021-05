Heller destacó recaudación por Aporte Solidario y cuestionó a quienes buscaron que fracase

“La gran mayoría va a pagar, me cansé de decirlo durante el debate parlamentario donde uno de los argumentos usado por legisladores y legisladoras de Juntos por el Cambio era que esto no lo iba a pagar nadie y que iba a ser un gran negocio para los abogados por la gran judicialización que iba a generar”, manifestó el legislador del Frente de Todos en declaraciones radiales.

You May Also Like