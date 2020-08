Hernán Lacunza consideró “razonable” el acuerdo y dijo que es momento de “desplegar la hoja de ruta”

“Es un acuerdo razonable. Salomónico, entre las expectativas de los acreedores y las posibilidades del gobierno con una trayectoria fiscal aun no definida. En un acuerdo voluntario no hay ganadores y perdedores. Comparar con las propuestas iniciales solo sirve para estimar cuán alejado de lo posible estaba cada parte”, sostuvo el exfuncionario en diálogo con Infobae.

You May Also Like