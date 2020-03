Highton de Nolasco dijo que la Corte no tuvo responsabilidad en filtraciones de escuchas judiciales

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, rechazó hoy que el alto tribunal hubiese tenido responsabilidad en las filtraciones de escuchas judiciales durante la gestión de Mauricio Macri.



“La Corte no tiene ninguna responsabilidad, todo el sistema depende de una organización interna. Ni siquiera somos una última autoridad de aplicación en el tema, hay un rol que garantizar, nada más, pero las filtraciones no fueron responsabilidad de la Corte”, enfatizó la jueza en declaraciones a FM Futorock.



De esta manera, Highton de Nolasco rechazó que la Corte hubiese tenido alguna responsabilidad en las filtraciones de escuchas judiciales durante el período de gobierno de Macri, teniendo en cuenta que esa sistema fue traspasado al alto tribunal a partir de 2016.



En ese marco, comentó que se sintió “muy mal” cuando salieron a la luz esas filtraciones, como -por ejemplo- las de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Fue muy desagradable”, afirmó.

Por otro lado, en relación a la reforma judicial anunciada por el Ejecutivo, la jueza expresó que “las reformas todavía no están bien claras, hay generalidades, entonces no voy a decir nada”.



“Reformas hacen falta, hay que ver si mejoran o no. Tal vez se necesiten más juzgados federales porque se trabaja mucho. Lo que importa es la honestidad de los jueces”, dijo.



Highton de Nolasco fue consultada también sobre el acto de ayer en el CCK por la Semana de la Mujer que encabezó el presidente Fernández, y del que la magistrada participó.



“Fue realmente interesante, era una locura de gente, fue una actividad muy simpática”, dijo, tras recordar su lucha “de tantos años por el género” y resaltar que “este gobierno favorece mucho la situación de la mujer, me pone muy contenta”.



En cuanto al proyecto de legalización del aborto que enviará próximamente el Poder Ejecutivo al Congreso, la jueza dijo que “es muy importante” pero no quiso dar más precisiones sobre la iniciativa.



Sobre una posible judicialización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, insistió: “Las cuestiones legislativas son legislativas, si hay un caso lo resolverá la Corte”.



“La Corte resuelve casos, no proyectos de leyes en marcha. Nada se puede resolver hasta que no haya un caso, nuestro sistema necesita un expediente con personas involucradas”, indicó.



Finalmente, en relación a las recientes declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kichner sobre la existencia de un ‘lawfare’, la integrante de la Corte recalcó que “los expedientes se van procesando a medida que corresponda. Tengo los expedientes para resolver, no puedo adelantar opinión”.

