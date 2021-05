Hisopados clave en Boca tras el positivo de Medina

Tras anunciarle a sus compañeros que había tomado la decisión irreversible de ejecutar la cláusula de salida que tenía para junio, el delantero no llegó a Ezeiza con sus compañeros para ser parte de la práctica porque ya no se entrenará más en Boca. De todas maneras, Zárate sí fue al predio del “Xeneize” avanzada la mañana, pero para tener una reunión con el Consejo de Fútbol.

Los resultados estarán en horas de la tarde y en Boca esperan no tener sorpresas para que Miguel Ángel Russo pueda armar con tranquilidad el once para recibir a The Strongest el miércoles a las 21 , buscando el triunfo que lo ponga en octavos de final de la Copa Libertadores.

