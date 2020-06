Horacio Rodríguez Larreta, sobre la causa por espionaje ilegal: “Confío en que Mauricio Macri no está involucrado”

El jefe de gobierno porteño dijo que repudia los procedimientos denunciados y que cree que el expresidente no tiene relación con las causas. “Estoy convencido de que ni Macri ni su gobierno tomaron ninguna decisión política en esta dirección. Confío en que no está involucrado”, dijo en el programa de María Laura Santillán en CNN Radio.

Rodríguez Larreta figura como uno de los supuestos espiados, y dijo que irá esta semana al juzgado de Federico Villena. “Esta semana me voy a presentar ante el juez, me citaron en calidad de víctima. Confío en que la Justicia investigue a fondo”, afirmó.

