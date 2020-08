Hoy es el día de…

Por si no lo sabías, el estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades como alta presión arterial, problemas cardiacos, obesidad e incluso diabetes. Si dentro de nuestra rutina diaria o semanal, no dedicamos tiempo a desconectar del trabajo y de todos los factores que nos puedan producir estrés, muy probablemente el grito de ayuda de nuestro cuerpo termine siendo una ida a la sala de emergencia de cualquier hospital. Esta es la principal razón de que en el mundo se le dedique todo un día a la relajación.

