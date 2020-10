Hoy es el día de…

Día Internacional de la Hepatitis C

El 1 de octubre es el Día Internacional de la Hepatitis C, una celebración que nació debido principalmente a que en el mundo existen más de 170 millones de personas que la padecen, lo que la convierte en el virus más común de hepatitis que se puede transmitir y contagiar, si no se conoce su padecimiento o no se toma el tratamiento adecuado.

La principal razón por la que el virus de la hepatitis C se encuentre tan diseminado por el mundo, es que este se puede contagiar a través de relaciones sexuales sin protección, por inyectarse alguna sustancia en el cuerpo con una jeringa, por tratar una herida o hemorragia teniendo un corte en el cuerpo o incluso, realizándose un tatuaje o tratamiento estético en un lugar poco adecuado.

La hepatitis C es una variante del virus de la hepatitis, que se contagia por medio de la sangre, es decir, cuando la sangre de un portador de la enfermedad entra en contacto con la sangre de una persona sana. Se trata de una dolencia del hígado que puede ser aguda o crónica y cuya gravedad varía entre una dolencia leve de solo algunas semanas a una grave, con secuelas de por vida.

Día Internacional del Vegetarianismo

El 1 de octubre desde el año 1977 se celebra en el mundo el Día Internacional del Vegetarianismo o Día Mundial de los Vegetarianos. Una festividad que busca promover cambios en el estilo de vida de las personas y principalmente en su dieta.

Día Internacional de las Personas de Edad

El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad.

Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que estas permanezcan mucho más tiempo, activas dentro de la sociedad.

En los últimos años los países miembros de la ONU se han percatado de un cambio demográfico que se está viviendo a nivel mundial, la población de personas de la tercera edad ha ido en aumento y se pronostica que para el año 2050 superará a la de niños.

Día Internacional del Café

El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. La idea de esta fecha surgió con la intención de reunir en una sola festividad a todos los productores de café del mundo. Los países productores de café, no tardaron en sumarse al evento y solamente en esa primera celebración se dio lugar a 70 eventos en 35 naciones del mundo.

Este año el Día Internacional del Café, gira entorno a los graves problemas que están enfrentando los productores de café de todo el mundo.

El problema es bastante sencillo, en los últimos dos años el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo. Aunque la taza de café que consumes en la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día un productor gana aproximadamente 1 centavo de dólar por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, etc.

Día del mar y de la riqueza pesquera

Fue instituido en nuestro país en 1937 por la Liga Naval Argentina a fin de preservar las riquezas de la plataforma submarina de nuestro país.

