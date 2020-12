Hoy se define si Pusineri sigue o no

El DT del “Rojo” aseguró que su intención es continuar en el cargo, luego de la derrota con Boca en el Libertadores de América: “ Yo estoy con firmeza. Esta semana no ha sido la mejor desde mi llegada al club. Si uno evalúa las tres derrotas que obtuvimos en estos siete días, no opacan el buen trabajo que se viene organizando. Eso te da fuerzas para continuar” , expresó en conferencia de prensa.

La postura de Pusineri no tendría el aval de la dirigencia, que no está convencida de extender el vínculo más allá del final del torneo doméstico, donde Independiente perdió los dos partidos que disputó por la Zona A Campeonato.

