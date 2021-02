Hugo Moyano, previo a la reunión con el Gobierno: “El país necesita tranquilidad y el esfuerzo siempre lo pone el laburante”

“Es muy importante llegar a un acuerdo que nos permita tener la tranquilidad de recuperar la economía del país como se está haciendo y no tener ningún tipo de inconvenientes”, agregó Moyano. Además, consideró que “no hay muchos argumentos como para no sumarse a algo así” y continuó: “El trabajador ya está haciendo el esfuerzo, por lo que ellos tienen que poner la mejor voluntad para sumarse al objetivo de sacar el país adelante”.

You May Also Like