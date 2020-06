Por último, Pablo Moyano prefirió no dar precisiones sobre si se presentarán a las próximas elecciones en el club para un nuevo ciclo: “Cuando llegue el momento hablaremos de elecciones, hoy no se puede hablar de eso porque hay otros problemas primero a nivel país, sobre todo. Falta un año y seis meses y ahí se evaluará la situación”.

Por otra parte, al ser consultado sobre su relación con Claudio Tapia, presidente de la AFA y cuñado suyo, sorprendió con su respuesta: “Hace 16 años que no hablo con el presidente de AFA. No le tengo miedo a nadie. En Independiente hemos defendido la posición de Independiente siempre que hemos tenido que reclamar algo”.

“Hay deudas que no han vencido e Independiente tiene deudas para cobrar, de Brasil, de México. Les digo a los muchachos que se preocupan tanto por las finanzas de Independiente que se queden tranquilos, que Hugo no nos va a quebrar ni mandar a la B como lo han hecho otros dirigentes” , expresó en una entrevista con La Oral Deportiva.

