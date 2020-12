Ian McKellen, el primer famoso en aplicarse la vacuna contra el coronavirus

Reconocido por interpretar a Gandalf en “El señor de los anillos” dijo estar “eufórico” por recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer.

Ian McKellen, el que interpretó al mago Gandalf en las películas de “El Señor de los Anillos”, fue el primer famoso en vacunarse contra el coronavirus. El actor británico recibió este jueves la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer y dijo estar “eufórico” por vivir “un día muy especial”.

“Es un día muy especial. Me siento eufórico“, dijo McKellen, de 81 años, según citó el estatal Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés) de Gran Bretaña, a cargo de la vacunación.

“No dudaría en recomendárselo a nadie. Me siento muy afortunado de haber recibido la vacunación“, agregó el actor.

McKellen se mostró orgulloso por formar parte de la campaña y sostuvo: “Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal“.

