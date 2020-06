IFE y ATP: alerta por anulación masiva del débito automático de servicios para beneficiarios

Aquella premisa del Central no discriminó el monto del subsidio de otros depositados por los beneficiarios en sus cajas de ahorro y terminó por dejar sin efecto todos los débitos preexistentes que hubiesen contratado los perceptores para evitar que tuvieran impacto sobre los pagos efectuados desde la Anses. En muchos casos, la vigencia de normas que impiden el corte de servicios durante la pandemia impidió que los clientes supieran hasta ahora que no contaban más con sus débitos automatizados.

