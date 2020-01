Impactante parecido con el Profesor de “La casa de Papel” en el programa de Guido Kaczka

Un participante concursó en la puerta de los parecidos. Es igual al actor Álvaro Morte que hizo el mítico personaje en la serie española.

El conductor Guido Kaczka regresó hoy a la pantalla del Trece con un nuevo ciclo que tiene mucho de los formatos anteriores que realizó en el mismo canal.

Guido puso en marcha el programa “Bienvenidos a bordo” que combina algunos momentos de “A todo o nada”, “Guido de Noche”, “Lo mejor de la familia”, “La tribuna de Guido” y “Otra noche familiar”.

En uno de los segmentos, los participantes concursan por un viaje a Europa. Con una estética muy vinculada el mundo de los aeropuertos, los participantes salen detrás de una puerta que simula un gate y tienen que obtener el mayor perecido físico con alguna personalidad.

En el primer programa se dio el caso de un concursante de Paraguay que sorprendió a propios y ajenos con su look muy similar al personaje del Profesor de “La casa de papel”, serie furor en Netflix.

El papel es interpretado por el actor español Álvaro Morte y es una de las figuras claves de la trama.

Solo el locutor del ciclo que no había visto la serie no lo sacaba, porque para el resto no hubo duda alguna.

Fuente: Primicias ya

Comentarios

comentarios