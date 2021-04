Impiden a una mujer implantarse embriones por falta de consentimiento de su exmarido

Como no se pueden descartar, las clínicas se ven obligadas a sostener el costoso procedimiento de criopreservación de embriones cuando sus propietarios dejan de pagar, o no quieren donarlos a otras personas con problemas de fertilidad ni intentar nuevamente un embarazo.

“Si la Sala J hubiera compartido esa postura, en este fallo se debería permitir la transferencia in vitro en la exesposa a pesar de la negativa del exesposo, en supuesta protección de ese embrión no in vitro para que se transfiera y pueda desarrollarse”, afirmó.

You May Also Like