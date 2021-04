Impuesto a las Ganancias: ni la devolución ni los cambios se aplicarán sobre los sueldos de abril que se cobran en mayo

Los cambios en el Impuesto a las Ganancias implican que el piso para tributar sube a $150.000 brutos para los trabajadores en relación de dependencia y por ser retroactivo al 1° de enero una devolución por los descuentos aplicados en los meses previos. Pero ese reintegro, que varía según las deducciones y situación particular de cada contribuyente no se dará con los sueldos de abril, que se cobran entre fines de mes y el quinto día hábil de mayo.

You May Also Like