Impulsan una campaña para que las publicidades de verano incluyan diversidades corporales

Para Beltrán Horisberger, activista, comunicador y modelo, si la diversidad corporal estuviera representada en el mundo de la moda “esa sensación de que tu cuerpo no es normal o que tu cuerpo no debería existir, no se daría”.

La industria de la moda “continúa resaltando estereotipos de belleza tradicionales que no se ajustan a la realidad general de la población, alimentando la cultura de la delgadez, el mandato de la juventud eterna, invisibilizando la diversidad étnica y no teniendo consideración acerca de las diversidades funcionales”, agregó.

