Incendio forestal en El Bolsón: imputaron a seis turistas

El defensor oficial Marcos Ciciarello aconsejó a los acusados abstenerse de declarar, pero destacó que los turistas presentan quemaduras por intentar apagar el fuego . “Se les reprocha a turistas de Cipolletti hacer fuego para cocinar un asado, tortas fritas. No sabemos bien qué iban a cocinar, pero no sabían que iban a generar un incendio que consumió 10.000 hectáreas”, planteó.

