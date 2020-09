Independiente presentó a su primer refuerzo

El zaguero, ex Lanús, selló un vínculo hasta diciembre de 2021 , aunque hoy no se presentará en el predio de Villa Domínico para conocer a sus nuevos compañeros por cuestiones sanitarias. De todas maneras, el jugador ya se realizó el test PCR y está en óptimas condiciones para comenzar a trabajar cuando el entrenador lo disponga.

