India no enviará más vacunas de Covishield al país y analizan cómo reemplazar la segunda dosis

“No hay estudios que lo avalen; sería peligroso o no eficaz. No tiene aval científico. Las vacunas están formuladas en diferentes plataformas. No lo recomiendo”, añadió De Vedia, sobre la posibilidad utilizar vacunas de Sputnik, Pfizer o cualquier otro laboratorio para completar el esquema de vacunación de Covishield.

