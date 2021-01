Indignación en Holanda por una imitación de la princesa Amalia en la que se burlan de su aspecto

Esta no es la primera vez que la heredera al trono de los Países Bajos es calificada a partir de su aspecto. En julio del año pasado, Amalia salió en la tapa de la revista Caras con el título: “Princesa plus size”, lo que también despertó críticas y cuestionamientos a un lado y otro del océano Atlántico. (Pronto)

#TVKantine We moeten het eens over vetschamen hebben. Het is toch schandalig dat notabene Najib Amhali onze geliefde prinses Amalia neerzet als een zwaar obese en ook nog eens hoogzwangere Linda de Mol. Bah. Alles voor de kijkcijfers. pic.twitter.com/Pi1LKNzaEn

