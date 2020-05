Inesperada revelación de Graciela Alfano sobre la madre de Jorge Ibañez

Franco Torchia la hizo recordar una incómoda situación que la actriz vivió con Mabel en la época en que era íntima amiga de su hijo. “Hay momentos en la vida en los que es mejor callar”.

Graciela Alfano y Jorge Ibañez mantuvieron una relación entrañable durante años. Sin embargo, en el medio hubo un altercado que puso fin al vínculo y los enfrentó de la peor manera. Pero la actriz siempre dijo que se quedó con el mejor recuerdo y que incluso antes de la muerte del diseñador, habían logrado acercarse.

“La amistad que tuvimos y los años que compartimos, nos pertenecen a él y a mí. Nadie más. Son situaciones que vivimos, que quedan dentro mio, son increíbles y me pertenecen“, dijo.

Invitada a ‘Confrontados’, Alfano habló de todo eso y también opinó del feroz enfrentamiento que Mabel, la mamá de Jorge, mantiene con su hija Alejandra. “Siento dolor por esto que vive… tener un hijo fallecido y otro que te confronta de esta madera, debe provocarle un dolor tremendo. No puedo analizar cosas familiares porque no me corresponde pero sí puedo opinar de esto que me cuentan“, sentenció.

En ese momento, Franco Torchia intervino y le consultó por una información que desde hace años circula en el medio pero que nadie se atreve a confirmar. “¿Es cierto que ella una vez te dijo que por culpa tuya, su hijo era gay”.

Alfano se puso seria y mantuvo un silencio muy prolongado hasta que finalmente lo admitió. “Te escucho y siento una congoja… algo muy fuerte que siento. Él era tan bueno y tuvo que tolerar tantas cosas en la vida… sólo digo que a veces el silencio es la mejor salida para que las personas puedan pensar y tomar conciencia de lo que están diciendo“.

“A veces uno contesta y se va en escalada… uno escucha… no hay mucho para decir“, cerró.

Fuente: Revista Pronto

