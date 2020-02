Inesperada revelación de Tévez: “Con Guillermo me equivoqué yo”

Después de criticarlo ante cada consulta sin ocultar jamás la mala relación que los unía, Carlos Tevez sorprendió este jueves al reflexionar sobre su historia con Guillermo Barros Schelotto cuando éste dirigía a Boca. Ahora, un Apache más reflexivo se echó la culpa del inicio de los desencuentros.

“Con Guillermo me equivoqué yo. No tuvo la culpa, obvio que era mi pensamiento volver un año después de China, sabía que iba a volver, pero lo tendría que haber hablado con él directamente. Hubo una situación casi límite, en el último partido mío en La Bombonera, que bajaron mi hija y mi mujer al vestuario pidiendo que no nos vayamos”, recordó en diálogo con Fox Sports.

“Fui llorando, le dije a Guillermo que cuente conmigo para el año siguiente. Cuando llego a casa sentía lo contrario, que me tenía que ir porque no iba a aguantar. Después quedó eso pendiente, yo me fui de vacaciones, no pude hablar con él y se entera por la prensa que me voy. Ahí creo que fue el punto donde se quebró. No es lo mismo para un técnico contar o no con sus figuras, porque él cada domingo tiene que dar la cara. Después ya era diferente, la relación ya estaba rota”, describió.

