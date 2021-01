Infectólogo López: “Si el número de casos sigue aumentando, yo sería partidario de una medida de tipo restrictiva”

El infectólogo señaló, además, que “el aumento de casos se está dando de la mano de los jóvenes” quienes “por ahí piensan que no les va a tocar o si me toca es leve”.

“Creo que hay analizar muy rápido todos los datos, y si el número de casos sigue aumentando yo sería partidario de una medida de tipo restrictiva, porque me parece que esperar no es bueno”, dijo a Radio La Red.

