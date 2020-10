Intendenta de Presidente Perón dijo que “fueron meses difíciles” durante la toma de los terrenos

En declaraciones a radio La Red, Cantero dijo que “había grupos sociales y políticos que no les interesaba en absoluto el bienestar de la gente” así como “partidos de izquierda que no podían entender que no se les podía dar tierra por tierra”.

“Fueron meses difíciles. Me parece que se cumplió con el cometido que tenemos que tener siempre por delante: actuó la justicia y se hicieron todos los esfuerzos posibles para no llegar a un desalojo”, aseveró la jefa comunal.

