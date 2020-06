Intendente de Juntos por el Cambio criticó a quienes participaron por banderazo por Vicentin

“Vamos a permitir el horario comercial hasta las 20 y, luego, se restringe el tránsito; restaurantes y bares sólo podrán abrir de día, habrá reuniones familiares de hasta diez personas los domingos de 8 a 16, y se habilitarán las actividades físicas individuales que no sean de contacto al are libre como trotar, andar en bici o pesca”, explicó.

En ese sentido, el intendente expuso que “no se puede marchar porque eso no es cuidarnos”, y apuntó que “hay otras formas de manifestarse en democracia, pero no tiene nada que ver exponernos de esa manera”.

“Lo que está prohibido, está prohibido, y no podemos por una marcha poner en riesgo la salud pública”, expuso Aiola y planteó que, “más allá de la causa, (en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio) no se puede concurrir a plazas ni manifestarse”.

