Intendente de Tornquist pidió a través de una carta el “esfuerzo y cuidado extremo” ante coronavirus

El intendente del partido bonaerense de Tornquist, Sergio Bordoni, le escribió una carta a los vecinos para pedirles “esfuerzo y cuidado extremo de todos”, al tiempo que advirtió que en caso de ser necesario tomará “medidas estrictas con aquellos que no respeten los protocolos exigidos por el área de salud y de seguridad”.

A través de un nota difundida a los vecinos, el jefe comunal señaló que “la pandemia se expandió a todo el interior de la provincia, tuvimos nuestro primer caso y los positivos diarios aumentaron, y continúan haciéndolo, y no sólo esto, sino que por cada caso positivo los contactos estrechos son muchísimos”.

“No nos estamos cuidando, no respetamos los protocolos ni los cuidados que el área de salud nos solicita”, expresó Bordoni en la carta al reiterar que “la única obligación como vecino es cuidarse: mantener el distanciamiento, usar tapaboca, higienizar nuestras manos, y no compartir utensilios”.

En Tornquist, según el último reporte, hay 199 casos confirmados, de los cuáles 43 están activos, 153 se recuperaron, hubo 3 fallecimientos y otros 188 se encuentran aislados en forma preventiva.

“No les pedimos empatía, se trata de supervivencia humana, porque esta forma de no cuidarnos nos va a afectar directamente en el futuro cercano”, señaló Bordoni al indicar que el hospital de Tornquist “está preparado con cuatro camas de cuidados intensivos para Covid-19 y los centros de salud regionales, como lo es el Hospital Penna de Bahía Blanca, ya se encuentra desbordado”.

“Sé que es duro. Sé que estamos cansados y preocupados por la crisis económica. Sé que es difícil no compartir un mate, un beso o un abrazo. Pero no te pedimos que no salgas, ni que no veas a tu familia, sólo te pedimos que te cuides”, agregó el intendente al reiterar el uso del barbijo, el distanciamiento social y lavado de manos.

Finalmente, el jefe comunal expresó: “No es joda, es la vida de nuestros seres queridos. Para dar respuestas públicas a esta pandemia, necesitamos también del esfuerzo y del cuidado extremo de todos”.

“De ser necesario tomaremos medidas estrictas con aquellos que no respeten los protocolos exigidos por el área de salud y de seguridad. Aplicaremos sanciones severas a quienes perjudiquen el bien comunal, a sus vecinos que se cuidan y que cuidan a su familia. Por el bien de todos, respétalos”, puntualizó.

