Intendentes de Pehuajó y San Pedro, a favor de reelección de jefes comunales sin límites

“En mi caso particular me es indiferente, porque no pienso postularme en el 2023: es demasiado para mí”, sostuvo en declaraciones a Radio Symphony.

“El límite para la reelección de los intendentes es la gente. Cuatro años en un ser humano es mucho, pero en política si los periodos son cortos, pasás a ser un administrativo de los poderes. El limitante es la gente, no somos tan operadores para durar si la gente no vota por nosotros”, sostuvo Zurro en declaraciones a radio Provincia.

