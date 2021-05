Intendentes, funcionarios, legisladores y dirigentes de varios partidos repudiaron el ataque

Asimismo desde la Coalición Cívica-ARI de Bahía Blanca emitieron un comunicado y resaltaron: “La violencia no es el camino, no queremos volver a los temores del pasado”.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, sostuvo que no puede naturalizar estos hechos, “que son un atentado no contra un local partidario sino contra la convivencia democrática”, y subrayó que “los que solo saben hacer política fogoneando el odio con mentiras sistemáticas tienen que hacerse cargo de las consecuencias que genera su discurso”.

