Intensivista pide “volver a fase estricta” porque “las proyecciones son aterradoras”

Explicó que “los intensivistas somos una especie en extinción. Y eso no se puede comprar, no se puede fabricar”.

“Yo no soy epidemiologo o sanitarista, soy profesor e investigador e intensivista y mi enfoque puede ser recortado pero estoy alertando un colapso de la terapia intensiva y no veo otra posibilidad que hacer más estricta las medidas de aislamiento, que es lo único que se puede hacer”, afirmó.

You May Also Like