Internaron a Adriana Aguirre en Mar del Plata

View this post on Instagram

@alejandroruspil #hoyplaya #28grados @mardelplataok #21y30hs @infama @americatv @piashowroom1 #television #0y30hs #teatro #lacampana #exitototal #lasuperrevista #peatonalrivadavia2336 #buenasnoches😘 #goodnight🌙 #besos