Investigadores que neutralizaron el virus del Covid con anticuerpos de llamas analizan su producción

I.Ibáñez: La fase preclínica está muy avanzada porque ya tenemos las moléculas neutralizantes y llegar hasta ese punto es complejo porque requiere mucho tiempo, pero nosotros unimos los equipos de Inta y Conicet y con nuestro know how lo realizamos en siete meses. En unas semanas enviaremos las pruebas a Estados Unidos, con la empresa Virginia Tech, para que realicen la fase en ratones.

Itatí Ibáñez: No, realizamos un ensayo de neutralización, y obtuvimos cerca de 60 nanoanticuerpos que se unen a la proteína del coronavirus y al menos 10 son neutralizantes. En el estudio se observan en células in vitro si el nanoanticuerpo puede bloquear o no la infección viral.

Itatí Ibáñez: Nosotros utilizamos a las llamas -que son un tipo de camélido- porque tienen anticuerpos especiales de los que se pueden obtener los nanoanticuerpos, que son pequeños y que no se encuentran en otros animales. El procedimiento consistió en tomar la información genética de las proteínas del coronavirus y la de la espícula del virus, que se conoce como proteína Spike, que es la que forma la corona. Esa junto con un dominio, que es un pedacito más chiquito de esa proteína, las produjimos en el laboratorio y con eso inmunizamos a la llama, que no es lo mismo que infectarla con el virus.

