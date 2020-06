Investigan irregularidades en el programa que usó Cambiemos para echar empleados públicos

En la denuncia presentada por la AGN, se indica que “el auditado definió una dotación optima de personal que, en comparación con el existente resultó ser de 16 por ciento menor, a través de un programa que no se encuentra formalmente aprobado, ni identificado en el presupuesto y no posee metas específicas”.

En la presentación se indica que el programa utilizado por la cartera que estuvo a cargo de Andrés Ibarra para definir la cantidad óptima de trabajadores que debían conformar la planta estatal no fue formalmente aprobado, no tuvo presupuesto asignado, ni tenía un diseño metodológico que justificara su implementación.

