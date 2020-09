Italia: 13.000 casos de coronavirus entre personal docente a días del reinicio de clases

Estos datos, sin embargo, no tienen en cuenta a los 200.000 profesores y no profesores de la región del Lacio, cuya capital es Roma, ya que ésta realiza sus propias pruebas de forma independiente, según los medios italianos.

Arcuri precisó que estas personas “no regresarán a las aulas, no generarán brotes y no transmitirán el virus”, pues permanecerán aisladas hasta que una nueva prueba demuestre que se han curado, informó la agencia de noticias EFE.

