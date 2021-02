Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México

“Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? -preguntó a sus seguidores- No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!”. “Lo bueno es que no nos desarmaron toda la valija”, sentenció la conductora.

Motivo por el cual fue indagada por las autoridades de la Dirección General de Aduanas. “Sabíamos que esto era una aventura y que queríamos recorrer el mundo”, comenzó diciendo la actriz. Luego, agregó: “No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más”.

