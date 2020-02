Jackie Chan desmintió estar en cuarentena por coronavirus

El reconocido actor llevó tranquilidad a sus fanáticos con un mensaje en las redes sociales.

Durante los últimos días, se rumoreó que Jackie Chan podría tener coronavirus y que habría sido aislado después de asistir a una fiesta en Hong Kong en la que había personas infectadas.

Esta situación generó pánico entre los miles de fanáticos que tiene el actor de Hollywood alrededor del mundo. “Gracias por la preocupación de todos. Estoy sano y salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!”, comunicó el actor, quien acompañó su mensaje con una foto suya.

Días atrás, antes de que se viera involucrado en primera persona, Chan quiso ayudar a las víctimas de esta enfermedad con una suculenta donación. “No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”, expresó el actor. (Revista Pronto)

