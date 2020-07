Jair Bolsonaro volvió a dar positivo para coronavirus

“Me realizaré otra prueba de PCR para ver si todavía tengo el virus. La respuesta debería salir en unas pocas horas, espero el resultado porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa; me siento bien”, había expresado por la noche de este martes en una entrevista telefónica con el medio citado. El mandatario de 65 años contó que en ningún momento presentó pérdida del gusto u olfato, ni falta de aliento. También dijo que después de haber registrado 38 grados de fiebre el lunes 6 de julio, su temperatura se mantuvo estable y no volvió a aumentar.

