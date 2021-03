Japón insta a China a que deje de hacer test de coronavirus anales a los japoneses

China ha reconocido no obstante que el uso masivo de las muestras anales no son “prácticas”.

No obstante, Japón ha transmitido una solicitud oficial a China a través de la embajada en Beijing, solicitando que sus nacionales no sean sometidos a esta práctica después de que expatriados japoneses hubieran manifestado su “profundo sufrimiento psicológico” por estos métodos, declaró anoche el portavoz del Gobierno japonés, Katsunobu Kato.

