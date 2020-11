Jefe de Gabinete bonaerense, sobre vacuna rusa Sputnik V: “No es un paso hacia el comunismo”

En ese sentido, Bianco sostuvo que le preocupa “que algunos intendentes de la oposición salgan a pedir que no se cumplan las normativas o publiciten actividades prohibidas por la nación y la provincia” e insistió: “Una cosa es la imposibilidad de controlar todo porque es complejo y otra es salir a pedir que no se cumpla la normativa”.

“Estamos en 2.000 casos diarios promedio semanales. No es que no hay más coronavirus, hay muchos casos en el AMBA”, dijo e instó a continuar con los cuidados.

“Esto no es un paso hacia el comunismo. No es que le estamos comprando la vacuna a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (por la extinta URSS) sino a la Federación de Rusia, un país capitalista, con una tradición científica de varios centenios en esta materia”, subrayó.

