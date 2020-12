Jey Mammon se va del Cantando 2020

En el boceto de cómo se llevará a cabo el programa, se planteó la posibilidad de que Jey se encuentre acompañado de un panel, aunque aún no hay nada confirmado. Si bien ya no será parte del reality que produce Marcelo Tinelli, el conductor se puso a tono con los nuevos proyectos para el año entrante y seguirá pisando firme en América; dado que también continuará con sus participaciones en Polémica en el Bar y grabó la apertura de su programa que contará con imágenes en puntos claves de Buenos Aires, tales como el Obelisco, Teatro Colón y una clásica pizzería porteña, imágenes que se verán fusionadas con la musicalización tanguera, propia de las raíces locales.

You May Also Like