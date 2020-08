¿Jimena Barón se reconcilió con Mauro Caiazza?

Y, como broche de oro, el ex participante del Bailando compartió la imagen de una sopa con mucha pinta, lo cual no es casualidad porque a Jimena Barón le encanta hacer sopas de todo tipo.

Atrás quedaron esos divertidos videos protagonizados por Jimena Barón y Daniel Osvaldo, en lo que parecía ser una de las reconciliaciones más inesperadas de la cuarentena. Pero la cosa no funcionó, La Cobra retornó a su hogar y desapareció de todos lados. Pero a pesar del bajo perfil que está manteniendo, Juariu (la panelista de Bendita que investiga a los famosos a través de las redes sociales) encontró algunas pruebas que parecen indicar que la cantante no está sola, sino que volvió con otro ex: el bailarín Mauro Caiazza.

