Joaquin Phoenix y Rooney Mara hablan por primera vez de su hijo

Mara y Phoenix se conocieron en 2012, cuando ambos rodaban Her, que él protagonizó y en la que ella daba vida a su exesposa. Él, sin embargo, pensó que a ella le había caído mal, como ha contado en alguna entrevista, aunque poco después se dio cuenta de que, simplemente, Mara era terriblemente tímida y que, de hecho, ella también había sentido algo por él. Su romance comenzó cuando volvieron a coincidir en un set de rodaje, esta vez en 2016, para grabar juntos María Magdalena, que ambos protagonizaban, ella como la propia María Magdalena y él como Jesús de Nazaret. “Es la única chica a la que jamás he buscado por Internet“, contaba Phoenix el pasado enero en una larga entrevista en Vanity Fair sobre Mara. “Éramos solo amigos, amigos por correo electrónico. Nunca había hecho eso. Nunca había buscado a una chica online”.

Hace dos meses que fueron padres pero hasta ahora Joaquin Phoenix y Rooney Mara no habían hablado de su primer hijo. Lo han hecho en un apasionado artículo de opinión publicado en la revista People sobre los 545 niños que aún no se han reunido con sus padres después de ser separados en la frontera entre los Estados Unidos y México.

You May Also Like