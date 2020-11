Jorge Lanata contó por qué se termina PPT BOX

El periodista reveló que le pondrá fin a la temporada de su programa en El Trece.

Debido a la pandemia, el programa Periodismo para todos (PPT) pasó este año a convertirse en PPT Box. Según contó Jorge Lanata, el conductor, este ciclo especial llegará a su fin el próximo domingo 29 de noviembre.

“Termina PPT, gracias a Dios”, se sinceró el periodista en diálogo con el programa Verdad/Consecuencia.

“Nosotros nunca estamos y yo he tratado nunca estar al aire en diciembre. Hace calor y la gente está en otra cosa. Solo un año me quedé porque el canal me lo pidió y me arrepentí, nunca más”, agregó sobre los motivos de cerrar este ciclo a fin de mes.

Con respecto al futuro de PPT, Lanata agregó: “El año que viene vamos a estar en abril con la preproducción, y al aire desde mayo hasta noviembre”.

“Ya está PPT 2021. Quizás mantengamos la escenografía, y no sé qué hacer con los soldaditos. Yo en general he tratado de cambiar las cosas, y me quieren matar cuando digo que quiero hacer otra cosa, porque claro, pegó mucho. Pero no sé, probablemente los mantenga. La caja sigue porque se viene la segunda ola, y ayer la OMS dijo que se viene la tercera. Esto es una condena perpetua y accesoria. Vamos a estar con esto años, acostumbrémonos”, cerró el periodista fiel a su estilo picante. (Pronto)

