Jorge Lanata habló sobre su salud y dio detalles de cuándo regresará a su programa de radio

Jorge Lanata se sometió esta semana a una cirugía en Estados Unidos a causa de una vértebra que tenía fracturada y que le provocaba fuertes dolores de cintura. La operación resultó exitosa y el periodista habló hoy con sus compañeros de Radio Mitre sobre su actual estado de salud.

En una conversación con Marcelo Longobardi, Diego Leuco, María Isabel Sánchez y Rolo Villar, Lanata se mostró animado y anunció la fecha de su regreso a la emisora. “Hace una hora que estoy llamando y daba todo el tiempo ocupado. ¿Nadie lo vio a Longobardi? Porque yo estoy desde el viernes pasado esperándolo. Si lo llegan a ver, avisenle que ya me fui de Fleni“, bromeó el periodista, en una comunicación desde Nueva York.

Sobre su salud, inmediatamente aclaró: “Estoy bien, mucho mejor. Ahora empieza toda una recuperación post operación, pero ya me puedo sentar un tiempo relativamente largo“.

Lanata aclaró que la operación “se realizó con la boca para abajo” y agregó que, a causa de ello, padeció un fuerte dolor en los músculos. “Ahora veo al médico a la tarde y veremos cómo sigue esta historia, pero estoy un poco mejor. Todo bien“, explicó.

Luego de ironizar y apuntar que “en algún punto” siente que es mejor estar lejos de Argentina tras el cambio de Gobierno, confirmó que regresa muy pronto a la radio. “Estamos esperando que vuelvas y te sientes acá durante horas y horas y horas”, expresó Longobardi, a lo que el periodista respondió: “El 3 de febrero voy a estar sentado allá, cuando empiece febrero voy a estar ahí“, recalcó.

A continuación, Longobardi explicó a Lanata que estos días lo mantuvo ocupado su entrevista a Evo Morales. “Mandó saludos para el compañero Jorge”, dijo, también irónico, y su colega desde Estados Unidos hizo su propio pronóstico acerca de los tiempos que se avecinan para el país.

“Si vos pensás cómo está todo en Argentina, ¿sabés qué? Va a estar peor, bastante peor. Fijate lo que está pasando en los últimos veinte días, cómo los tipos están avanzando cada vez más. Lo interesante de lo que está pasando es que los kirchneristas dicen lo que van a hacer. Todos los demás pensamos: ‘No, no se van a animar’. Y lo hacen“, analizó Lanata, con su habitual lectura crítica de la gestión del Frente de Todos y su círculo. “El kirchnerismo es literal, no tiene metáforas. Cuando Cristina dijo ‘vamos por todo’, fue por todo. Después, lo que pudo lograr, lo logró y lo que no, no. Pero eso no quiere decir que no haya ido“, continuó.

“No tengo idea cómo puede ser nuestra conversación en marzo. A lo mejor, en lugar de hablar del kirchnerismo tendríamos que hablar de nosotros“, reflexionó. “¿Qué hicimos nosotros para que todo esto no pase? Si vos me decís cómo va a estar todo en marzo, y no es por ser tremendista, a mí me encantaría decir que el plan económico de Fernández -supongamos que lo tiene- va a funcionar, pero no veo nada que vaya a funcionar en este momento. Y creo que estos amagues lo único que hacen es alejar las posibles inversiones en Argentina, porque qué puede ser seguro cuando hay un amague y otro y otro“, apuntó.

Tras ello, Lanata fue rotundo al afirmar que hoy en el país “está gobernando Cristina”. “Hay una cosa en psicología que se llama disonancia cognitiva, y es que el hombre se niega a aceptar lo que ve, una especie de avestruz que mete la cabeza en la tierra. Y nosotros, la sociedad argentina, sufrimos un poco de eso, porque vemos lo que va a pasar“, indicó. Como ejemplo de ello, Lanata citó el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Un tipo va a dar una información que compromete seriamente al Gobierno, lo anuncia el viernes y el sábado ‘se mata’. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos discutir si se mató o no se mató? Es imposible pensar que se mató, pero sin embargo volvemos verosímil algo que no pudo haber pasado nunca“, lamentó el periodista. (La Nación)

