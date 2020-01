Jorge Lanata será sometido a una cirugía en Nueva York

Jorge Lanata viajó este sábado a la noche a Nueva York, Estados Unidos, para someterse a una intervención ambulatoria por su fractura en una vértebra lumbar. Según confirmaron desde su entorno a TN Show, el conductor, que estaba rehabilitándose en el Instituto Fleni, se realizó una cifoplastía para detener el dolor en la zona.

Aunque en las últimas horas trascendió que lo habían operado, cercanos al periodista aclararon que no fue una cirugía de cadera. “La cifoplastía es un procedimiento no invasivo y con anestesia local. No quedó internado”, detallaron.

Esta intervención se usa para calmar el dolor causado por una fractura de vértebra, estabilizar y restaurar la altura perdida entre los huesos.

El conductor de Periodismo para todos sigue en los Estados Unidos y regresará a la Argentina la semana que viene. Todavía no se sabe la fecha exacta.

Lanata fue internado en el Instituto Fleni a principios de noviembre por la fractura de una vértebra lumbar. En ese entonces, se informó que el periodista iba a recibir un tratamiento de rehabilitación multidisciplinaria para “aliviar el dolor, fortalecer los músculos y mejorar la capacidad funcional motora en miembros inferiores”.

Un mes antes de la internación, el periodista decidió suspender su participación en sus programas de televisión y de radio hasta el 2020. En un video que grabó para anunciar esta noticia, argumentó que lo hacía para cuidarse. “Les voy a hacer caso, me voy a cuidar. Voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá, por la pantalla de eltrece. Pero ahora paro porque tengo que hacerlo“, aseguró confiado. (TN – Clarín)

Comentarios

comentarios