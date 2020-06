Jorge Macri: “Mi hisopado dio negativo; trabajamos manteniendo la distancia social”

Por otro lado, al ser consultado sobre la intervención de Vicentin, Macri respondió: “Yo no creo que la única manera de resolver Vicentin sea expropiar. Siempre hay otras opciones, hay interesados de origen privado, más cuando la Argentina enfrenta una crisis económica inmensa, no sé si la prioridad del Estado es exclusivamente esa”.

“Trabajamos manteniendo la distancia social, con lo cual yo estaba razonablemente tranquilo, pero me llamó (Vidal) anteanoche y me dijo: ‘Mirá que di positiva’. Entonces fui a hacerme el hisopado y por suerte dio negativo”, relató.

