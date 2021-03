Jorge Rial apoyó a Cinthia Fernández en su candidatura política

Jorge Rial se refirió a la inminente candidatura a legisladora provincial de Cinthia Fernández. En ese sentido, en una entrevista con Teleshow, el periodista expresó que está de acuerdo con la incursión de la actriz en el terreno política y señaló que si bien le faltan conocimientos posee una preparación mayor a la de otros funcionarios.

Durante la última emisión de “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito hizo mención a los dichos del ex conductor de “Intrusos” sobre una de sus angelitas. Justamente por ello reprodujeron un fragmento del reportaje con Infobae y luego analizaron los comentarios.

“Y Cuándo el famoso hace política, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, el último caso: Cinthia Fernández se suma al espacio de Amalia Granata”, le preguntaron al pronto presentador de “TV Nostra”.

Al respecto, el papá de Morena Rial contestó con fuerte énfasis: “yo no tengo problema, a mí no me molesta”. Y luego añadió: “Al contrario, yo soy promilitancia… para mí la política es fundamental y yo defiendo el sistema político y la militancia. Yo creo mucho en eso”.

“Que Amalia Granata se sume a la política, me parece muy bien. Más allá de que yo estoy en sus antípodas de pensamiento. Hay muchas que hablan y no se atreven”, agregó el comunicador. Instantes después, direccionó su respuesta hacia la actriz y ex pareja de Matías Defederico. “Hasta Cinthia Fernández que parece menos preparada. Y te digo que hay políticos que están menos preparados que ella”.

Tras ver el informe, Cinthia sentenció: “Coincido”. Y el conductor del ciclo le aclaró: “Te tiró buena onda, pero dijo que no estás preparada”. Acto seguido, la angelita respondió: “es la verdad”. En tanto, mientras conversaban sobre los dichos de Jorge Rial, Ángel de Brito le preguntó a la ex participante de “Gran Hermano Famosos” cómo continuaba ese aspecto de su vida.

“¿Cómo sigue la candidatura?”, consultó el ex jurado del “Bailando”. En ese orden, la modelo le contestó que el proyecto de ocupar una banca como legisladora provincial continua vigente. (Exitoina)

