Jorge Rial confirmó su renuncia a Intrusos

La emisión del miércoles 3 de febrero de 2020 de Intrusos en el espectáculo fue histórica para la televisión argentina porque Jorge Rial anunció en vivo y en directo su renuncia al programa tras 21 años conduciéndolo, y afirmó que continuará en América TV al frente de un nuevo programa, TV Nostra, un desafío personal que él tenías ganas de tomar desde hace tiempo.

“¿Me van a saludar, pelot…?”, interrumpió el histórico conductor del ciclo a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes estuvieron al frente de la mesa, mientras que él permaneció al costado como si fuese un invitado o panelista.

“Con mi vida profesional, todavía no hablé y les agradezco a los que le interesa. Habla gente que no me conoce. Pero les agradezco a los colegas que informan sin informar, son gimnastas, son los Nadia Comaneci de la información”, comenzó el presentador.

“Efectivamente, no vuelvo a Intrusos, aunque muchos no lo puedan creer. Cierro un ciclo. No es un adiós porque nunca me despido definitivamente de nada, no creo en despedidas profundas, y menos con este programa”, expresó con seriedad el periodista. “Es mi vida este programa, tiene la edad de mis hijas, 21, que van a cumplir ellas este año. Yo lo parí”, continuó.

“Es un desafío personal muy fuerte, salir de acá donde conozco cada resorte y estoy cómodo, que nos va bien y hay buenos números, pero me parece que hay que jugársela y reinventarse”, aseguró el padre de Rocío y Morena Rial.

“Lamentablemente se faradulizó tanto la televisión que se fagocitan a los programas de espectáculos. Hoy son pocos lo que resisten porque el espectáculo se convirtió en una sección. Antes era solo Intrusos y marcaba agenda”, sostuvo Jorge.

“Me quedo en América, de ahí sí que no me muevo. Es un nuevo proyecto que hace dos años estuvo a punto de parirse y que ahora se dio. Se abrió una puertita que nadie pensaba y me colé. Una necesidad del canal y una necesidad mía. Lo venía masticando esto de un cambio y un desafío nuevo personal”, indicó el ahora ex conductor del histórico envío de chimentos.

“Hubo etapas en las que venía a Intrusos a marcar tarjeta y nada más, y eso no está bien”, reveló Jorge Rial, y añadió: “Lo disfruté y no me voy porque me haya peleado, no me pelee con nadie. No hubo discordia. El último programa que grabé acá, el del 31, lo hice sabiendo que era el último. Nadie lo sabía, ya había tenido charlas con Daniel Vila”.

“Tengo casi 60 años y no puedo hacer dos programas al mismo tiempo. Terminaría hiriendo a uno y no quiero”, explicó en relación a por qué no hace los dos ciclos.

“No toqué nada de Intrusos porque me parece que es una marca registrada y sello de este canal. No voy a desarmar nada porque quiero que siga, es el laburo de ustedes y de cada uno acá”, les dijo Rial a sus ahora ex panelistas y el resto del equipo.

“Voy a asumir los riesgos de este desafío personal. Y con respecto a Intrusos, no me voy enojado con nadie. Y lo del chat paralelo, cuando tenemos que hablar cosas personales, hablamos cosas personales. Yo sigo en comunicación con todos y no hubo nada”, declaró con respecto a las supuestas polémicas del programa de América. (Exitoina)

Comentarios

comentarios